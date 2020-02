Die Stadt Wetter macht sich jetzt fit für den Frühling. Im gesamten Stadtgebiet kommen verstärkt die Kehrmaschinen des Stadtbetriebes zum Einsatz. Auch die Fuß- und Fahrradeinsatzgruppen führen wieder auf Rad- und Wanderwegen ihre Reinigungstouren durch. Sitzbänke, Schilder und Papierkörbe werden geputzt.



Eine gesonderte Reinigungsaktion veranstaltete der Stadtbetrieb am Donnerstag am Bahnhofsplatz; weitere Aktionen sind geplant am Seeplatz, 28. Februar, und am Dorfplatz in Volmarstein, 6. März. Gerade an solchen vielfrequentierten Orten kommt es zum sogenannten Littering, dem mit den Aktionen entgegengewirkt werden soll.

Littering, zu Deutsch Vermüllung, bezeichnet die Verschmutzungen, die dadurch entstehen, dass Abfälle nicht in den dafür vorgesehenen Mülleimern entsorgt werden.

An den Aktionstagen geht es also darum, diese Plätze und somit das gesamte Stadtbild zu verschönern. Dabei kommt, neben Besen und Kehrblech, auch der eigens entwickelte Kippensauger des Stadtbetriebs zum Einsatz. Mithilfe eines speziellen Schruppdecks werden zudem die tiefer sitzenden Verunreinigungen beseitigt.

Mit der gemeinsamen Kampagne wurden bislang die Themen Zigarettenkippen, Hundekot(-beutel) und Kaugummis in den Fokus genommen. Zudem bietet die Kampagne aber auch kreative Ideen, mit denen Verschmutzung verhindert werden kann. So verteilen Stadt und Stadtbetrieb geruchsdichte Aschenbecher für die Hosentasche.

Herdecke räumt auch auf



Das große Reinemachen steht wieder bevor: Auch dieses Jahr soll Herdecke bei der Aktion „Herdecke räumt auf“ am Freitag, 28. März, wieder auf Hochglanz gebracht werden. Alle Herdecker sind herzlich eingeladen, gemeinsam anzupacken und Müll zu sammeln.

Wie im Vorjahr beteiligen sich auch die Herdecker Schulen an der Putzaktion. Neu ist diesmal dabei, dass im gesamten Stadtgebiet gesammelt werden darf.