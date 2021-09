HAGEN. In der Zeit vom 1. bis 15. Oktober finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt.

Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage sind:



01.10.2021 - Alemannenweg, Blumenstraße, Im Kley

- Alemannenweg, Blumenstraße, Im Kley 02.10.2021 - Hochstraße, Neuer Schloßweg, Wasserloses Tal

04.10.2021 - Kapellenstraße, Berliner Straße, Lindenstraße

- Kapellenstraße, Berliner Straße, Lindenstraße 05.10.2021 - Schillerstraße, Voerder Straße, Stormstraße

Schillerstraße, Voerder Straße, Stormstraße 06.10.2021 - Heubingstraße, Am Karweg, Vossacker

Heubingstraße, Am Karweg, Vossacker 07.10.2021 - An der Hütte, Turmstraße, Preußerstraße

An der Hütte, Turmstraße, Preußerstraße 08.10.2021 - Dahler Straße, Metzer Straße, Selbecker Straße

Dahler Straße, Metzer Straße, Selbecker Straße 09.10.2021 - Oedenburgstraße, Detmolder Straße

Oedenburgstraße, Detmolder Straße 11.10.2021 - Alleestraße, Liebigstraße, Kuhlestraße

Alleestraße, Liebigstraße, Kuhlestraße 12.10.2021 - Schälk, Am Berge, Berliner Allee

Schälk, Am Berge, Berliner Allee 13.10.2021 - Oststraße, Im Sonnenwinkel, Cunostraße

Oststraße, Im Sonnenwinkel, Cunostraße 14.10.2021 - Wiesenstraße, Schwelmstück, Bergstraße

Wiesenstraße, Schwelmstück, Bergstraße 15.10.2021 - Rheinstraße, Funckestraße, Hohenlimburger Straße

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden.