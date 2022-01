In der Zeit von Dienstag, 18., bis Samstag, 22. Januar, finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Blitzer der Woche in Hagen:



Dienstag, 18. Januar

Oeger Straße, Alleestraße

Mittwoch, 19. Januar

Im Alten Holz, Funckestraße

Donnerstag, 20. Januar

Gotenweg, Schwelmstück

Freitag, 21. Januar

Alte Heerstraße, Brahmsstraße

Samstag, 22. Januar

Auf dem Lölfert, Wasserloses Tal

Sonntag, 23. Januar informiert der Stadtanzeiger Sie über weitere Messstellen der kommenden Woche.