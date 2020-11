Nachdem in den letzten zwölf Monaten am Produktionsstandort Hagen massive Verluste generiertworden sind und die Auslastung des Werkes dieses Jahr unter 50 Prozent lag, hat sich der Enersys Konzern entschieden die Produktion am Standort Hagen zu schließen. Die Erwartungshaltung des Konzerns ist, dass der Markt im Bereich der klassischen Bleibatterien nicht wieder gesteigert wird und somit Überkapazitäten abgebaut werden müssen.



Durch die Schließung des Werkes sind ca. 200 der 380 Mitarbeiter betroffen. Die Geschäftsleitung wird nun Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufnehmen, um einen Interessenausgleich und Sozialplan zu erarbeiten. Die Mitarbeiter wurden gestern in mehreren kleinen Meetings von der Geschäftsleitung informiert. Für den Rest des Tages wurde die Produktion nicht fortgeführt. Enersys wird das Unternehmen Hawker in Hagen als Vertriebsgesellschaft fortführen, sodass ein Teil der heutigen Verwaltung und die Arbeitsplätze der Vertriebsmitarbeiter erhalten bleiben. Zudem sitzen weiterhin zahlreiche Mitarbeiter, die Funktionen auf europäischer oder weltweiter Ebene ausführen, am Standort in Hagen.

Die Schließung der Produktion ist ein massiver Schlag für die betroffenen Mitarbeiter und das Hagener Unternehmen, in welchem in den letzten fünf Jahren noch einige Investitionen durchgeführtworden sind. Die signifikante Marktveränderung führte dann zur dieser Konzernentscheidung.