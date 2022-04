Frühjahrserwachen für das Jahreszeiten-Café des Seniorenbeirats Haltern am See, Dienstag 12. April um 15:00 Uhr, Altes Rathaus, Sitzungssaal 1. Etage



„Endlich ist es wieder möglich, den Seniorinnen und Senioren in Haltern ein Jahreszeiten-Café anzubieten“, freut sich Jürgen Chmielek, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (SBR). „Am kommenden Dienstag ist der zentrale Programmpunkt um 15 Uhr ein hoch aktuelles Thema: die grassierende Betrugsmasche mit Schockanrufen oder Angst machenden Botschaften z.B. auf WhatsApp oder per E-Mail“.

Kriminalhauptkommissar Frank Böttcher vom Polizeipräsidium Recklinghausen, Referent beim Jahreszeiten-Café am 12. April 2022, weiß zu berichten, dass selbst das Kriegsgeschehen in der Ukraine zum Anlass genommen wird, um ältere Menschen dazu zu bewegen, auf dubiose Konten im Ausland hohe Beträge zu überweisen. Mit dem Geld soll dann angeblich Verwandten oder Bekannten aus einer Notlage geholfen werden. Das ist aber natürlich eine ganz perfide Betrugsmasche, die offenbar immer wieder erfolgreich ist und mit der Senioren um Summen von mehreren zehntausend oder sogar mehr als hunderttausend Euro betrogen werden.

„Durch Aufklärung und Handlungsempfehlungen für die ältere Bevölkerung wollen wir dazu beizutragen, dass diese kriminellen Methoden möglichst wenig Erfolg haben“, erläutert Chmielek das Ziel des Seniorenbeirats. „Bei der Betrugsprävention kommt der sog. Next Generation eine wichtige Rolle zu“, nimmt Chmielek die Jüngeren in die Pflicht. Im SBR werden Aktivitäten vorbereitet, um die mit Internetkommunikation aufgewachsenen Generationen dafür zu sensibilisieren, Senior*innen bei der Abwehr von Betrugsversuchen zu unterstützen.

https://www.seniorenbeirat-haltern.de/