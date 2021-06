Langsam steigen die Fahrgastzahlen im Bürgerbusbetrieb wieder. Im Mai wurden 456 Fahrgäste mit dem Bürgerbus befördert. Wenn Geschäfte, Cafés und Restaurants wieder geöffnet haben, nutzen zukünftig auch immer mehr Fahrgäste den Bürgerbus im Alltag! Die Corona-Pandemie hat insbesondere Ältere von der Teilhabe am innerstädtischen Leben fern gehalten.

In den letzten beiden Maiwochen haben überwiegend ältere Damen angerufen, die sich nach dem Fahrplan und der an ihrem Wohnort nächsten Bürgerbushaltestelle erkundigt haben. Man kann sich gerne an jeder Haltestelle einen Fahrplanflyer mit allen Informationen zum Bürgerbusbetrieb mitnehmen; auch wenn man nicht als Fahrgast einsteigt. Ebenso bietet die Internetseite des Bürgerbusvereins vielseitige Informationen. Hier der Link zu Fahrplan, Haltestellenstandorten u. v. m.

https://buergerbus-haltern.de/fahrplan.html

Mittlerweile gehört der Bürgerbus in Haltern am See zum Stadtgebiet! Am Dienstag nach Pfingsten gab’s für alle Beteiligten ein besonderes Ereignis. Nach Aufnahme des Bürgerbusbetriebes am 4. November 2017 wurde die Fahrdienstleistung von 100.000 km nach 3 ½ Jahren erreicht. Der Dienst habende Fahrer zu diesem Zeitpunkt war Wolfgang Klettke. Er hat es sich nicht nehmen lassen, das Ereignis zu dokumentieren. Erst wurde die höchstmögliche fünfstellige Schnapszahl von 99.999 abfotografiert, kurz danach die kleinstmögliche sechsstellige Kilometer-Zahl! Ein bewegender Moment! Mal schauen, wann die nächsten 100.000 km erreicht werden.

Seit dem 24. April 2021 müssen Fahrgäste in Bussen sowie an Haltestellen eine FFP2-Maske oder eine mit vergleichbarem Standard (KN95/N95) tragen. Dies gilt auch für die Fahrgäste des Bürgerbusses. Ab 28. Mai 2021 dürfen nach der neuen Fassung der NRW-Corona-Schutzverordnung Kinder zwischen 6 und 13 Jahren auch eine medizinische Maske in Bussen tragen, sollte eine FFP2-Maske nicht passen.

Es wird noch ein Werbepartner für eine frei gewordene Werbefläche auf dem Bürgerbus gesucht. Firmen, die sich dafür oder auch für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Weitere Informationen rund um den Bürgerbus und ein Anmeldeformular findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/der-verein/beitrittserklaerung.html

Wir hoffen, im Sommer wieder die monatlichen Treffen der Fahrer*innen durchführen zu können. Notwendige Informationen fürs Fahrpersonal gibt’s vorerst weiterhin per E-Mail, Telefon und die WhatsApp Gruppe. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir „Allzeit gute Fahrt!“ sowie eine Prise Gesundheit!