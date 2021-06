Am Montag wurde ein Volvo beschädigt, der zwischen 11.30 und 13 Uhr, auf einem Parkplatz an der Raiffeisenstraße abgestellt war. Der Schaden fiel erst einige Zeit später auf. Die Fahrerin erinnert sich an einen kleinen, weißen Lieferwagen. Auf den Hecktüren befand sich eine Aufschrift. Ob dieser Wagen den Schaden verursachte ist unklar. Hinweise an die Polizei in Hamminkeln unter Tel. 02852/966100.