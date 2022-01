In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. Januar, sind durch Unbekannte in verschiedenen Gemeinden des Kreises Wesel Ackerflächen durch Spuren von PKWs in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie Jens Buchmann, Landwirt und Vorstandsmitglied der Kreisbauernschaft Wesel e.V. aus Brünen mitteilte, sind drei landwirtschaftliche Flächen sowohl in Hünxe-Drevenack, am Weselerwald in Schermbeck sowie am Kugelberg bei Brünen betroffen.

Buchmann und seine Berufskollegen möchten die Anwohner dazu aufrufen, Augen und Hören offen zu halten und sachdienliche Hinweise an die Polizei weiterzuleiten. Während der nächtlichen Zerstörungsaktion sind zwei Ackerflächen, die unteranderem mit Getreide stand sowie eine Grünlandfläche mit tiefen Reifenspuren durchfahren worden.

Die Täter sind in großen Kreisen über die betroffenen Flächen gefahren, ob es sich hierbei um jugendlichen Leichtsinn handelt, könne abschließend nicht gesagt werden. In jedem Fall ist der Schaden der in der Nacht hervorgerufen wurde immens und umfasst allein auf einer der Ackerflächen um die 5.000 Quadratmeter.

Erklärend heißt es in der Pressemitteilung: "Die Schäden sind gewaltig, da bei der feuchten Witterung die noch jungen Pflanzenbestände nachhaltig geschädigt wurden und es im Bereich der Reifenspuren zu einem wirtschaftlichen Totalausfall kommt!"

Die Landwirte haben den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und sucht nun nach den noch unbekannten Tätern. Die Landwirte zeigen sich derweilen schockiert über die nächtliche Zerstörungswut.

