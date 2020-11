Mit ihrer Idee, den Ortsteil Hamminkeln vorweihnachtlich zu gestalten und ein Wir-Gefühl unter den Bürgern zu kreieren, hat die Hamminkelnerin Urszula Raudonat wohl einen Nerv getroffen. Ihre Kerzen waren innerhalb von zwei Wochen vergriffen, aus geplant 250 Einzelstücken wurden knapp 300 und die Nachfrage ist immer noch da.

„Ich hatte anfangs Bedenken, wie ich die Kerzen wohl unter die Leute bekomme und die Aktion bekannt machen kann“, sagt Urszula Raudonat mit Blick auf die Anfänge ihrer Idee. Diese Bedenken haben sich schnell in Luft aufgelöst: „Die Nachfrage war so groß, dass ich nachmachen musste. Es sprach sich schnell rum. Gedacht hatte ich ja, die Kerzen für Hamminkeln zu machen. Doch kamen die Leute auch aus Dingden, Mehrhoog und Ringenberg zu mir, um sie abzuholen.“ So stehen nun knapp 300 Kerzen im gesamten Stadtgebiet verteilt – bei Privatleuten und beim Handel, auf den Raudonat persönlich zuging.

Vor allem freut Raudonat, dass ihre Idee dahinter so gut ankam: „Ich kam über die Kerzen mit so Vielen ins Gespräch und habe so viele Geschichten erfahren. Der Gesprächsbedarf ist groß.“ Sie erzählt, dass sie „sogar von einem Mann aus Dingden, der seiner Frau mit der Kerze eine Freude machen wollte, ein Glas selbstgemachte Marmelade als Dankeschön bekam“ und ist bewegt – ihre Kerzen bringen zusammen. „Die Resonanz war überwältigend“, sagt sie und verrät, dass sie vor allem auch, weil mitunter großzügig gespendet wurde, einen Überschuss spenden kann, der zu gleichen Teilen an die Gesamtschule und den 1-Welt-Laden in Hamminkeln geht.

Auch aus Wesel interessierten sich Leute für die Kerzen. Die und weitere stehen nun auf der Warteliste: „Ich habe versprochen“, so die Kerzenmacherin, „nächstes Jahr wieder welche zu machen.“ Denn sie musste auch Altenheime vertrösten und das fiel ihr sehr schwer.

Welche Hamminkelner Geschäfte Kerzen aufgestellt haben, fragte der Weseler via begleitender Facebook-Aktion. Unter denjenigen, die Kerzen entdeckt und Fotos gepostet haben, wird ein Preis, gespendet von der Feldschlösschen-Brauerei verlost.