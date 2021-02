Der Allgemeine Schützenverein Wittenhorst-Töven-Sonsfeld teilt mit, dass die für Sonntag, 21. Februar, angesetzte Generalversammlung abgesagt wird. Selbst bei möglichen Lockerungen nach Montag, 15. Februar, sehe der Vereinsvorstand keine Möglichkeit den Infektionsschutz für eine solche Veranstaltung sicher zu stellen.

"Um seinen Mitgliedern Rechenschaft ablegen zu können, wird der Jahresbericht 2020 und das Protokoll der Generalversammlung 2020 in Kürze auf der Website des Vereines www.asv-wts.de veröffentlicht. Den Kassenbericht können die Mitglieder auf Wunsch beim Kassierer einsehen.", heßt es in der Presseinfo.

"Da in diesem Jahr turnusgemäß der komplette Vorstand zur Wahl steht, bleibt der Vorstand bis zur Durchführung einer Generalversammlung geschäftsführend im Amt. Die Generalversammlung wird an einem bislang nicht terminierten Sonntag nachgeholt. Vorrausetzung hierfür ist eine wesentliche Beruhigung der Infektionslage.", heißt es weiter.

100-jähriges Jubiläum fällt aus

Weiter teilt der Schützenverein mit, dass alle Vorbereitungen zum Nachholen des 100-jährigen Jubiläums in 2021 mit sofortiger Wirkung gestoppt werden. Die Planungen für ein 102-jähriges Jubiläum in 2022 werden aufgenommen. "Die Durchführung unseres regulären Schützenfestes ist unmittelbar abhängig von der Infektionslage sowie den Anordnungen der Stadt und des Landes. Verlässlich Aussagen kann der Verein auf Grund der aktuellen Situation nicht bekanntgeben.", so der Vorstand, der bedauere, "dass es in diesen eigenartigen Zeiten nicht möglich ist Traditionen mit Festlichkeiten zu verbinden. Das Schützenwesen im Allgemeinen steht für Werte wie Tradition, Heimatliebe und Frohsinn. Das alles können wir in diesen Jahren bisher nicht erfüllen, denn die Gesundheit und das Leben unserer Mitglieder und aller anderen Personen hat Vorrang!"