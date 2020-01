Die Parteien laufen sich warm für die Kommunalwahlen im September. Eine Gruppierung nach der anderen kommt mit ihrer Kandidaten-Vorstellung um die Ecke. Teilweise mit guten, in manchen Fällen mit weniger gelungenen Personalentscheidungen.

Business as usual?

Nein, diesmal nicht! Man muss allen Aspiranten Respekt zollen, die sich zur Verfügung stellen wollen für ein politisches Amt. In Zeiten von Amtsträger-Bashing und Bedrohung von rechts und links kann und darf es nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden, wenn man sich auf den Schild hieven lässt. Heute gehört deutlich mehr Mut dazu als früher.

Deshalb muss man sich auch nicht wundern, dass mancherorts noch keine Kandidaten-Kür stattgefunden hat - jedenfalls nicht offiziell. Wie zum Beispiel in Hamminkeln.

Dort haben bislang allein die Grünen ihren Bürgermeisterkandidaten verkündet. Rathauschef Bernd Romanski will um Ostern in sich gehen, die CDU hält noch die Füße still und überlegt, wer's wohl mit dem SPD-Macher aufnehmen könnte.

Na - wie wär's, Charlotte Quik?! ;)