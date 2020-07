„Die neuesten Nachrichten der Grünen in Hamminkeln, insbesondere in Mehrhoog, lassen uns als liberalen Menschen wieder einmal aufschrecken. Maßt sich hier Lokalpolitik nicht etwas viel zu, wenn man einem Unternehmen, welches seit Jahrzehnten wirtschaftlich arbeitet, unterstellt es würde eine Überversorgung nicht erkennen?“ gibt sich Tobias Schmidt (Platz 4 der FDP-Reserveliste) nachdenklich.

Diese Stellungnahme formulieren die Freidemokraten: "In Hamminkeln hat die Politik seit sehr langer Zeit ein großes Problem mit Discountern wie LIDL und Aldi. Nur warum eigentlich? Der Aldi Markt in Hamminkeln ist auch nicht Produkt einer guten politischen Arbeit sondern das Produkt eines Eigentümers der seinen Garten verkauft hat.

Die aktuelle Situation bei der Rathausbebauung zeigt es ebenfalls deutlich: Lieber Stillstand als Lidl in Hamminkeln!?Nicht mit der FDP Hamminkeln!

Stillstand ist in den häufigsten Fällen auch Rückschritt und diesen erkennen CDU und Grüne momentan wohl nicht. Sei es in der Diskussion um die Bebauung am Rathaus (hier droht eine 'Schmalspurlösung' ohne Einfluss der Politik durch Nichtstun) oder in Mehrhoog, wo sich gerade in der letzten Woche die Grünen mit einer Aussage zur Überversorgung öffentlich geäußert haben."

„Die FDP Hamminkeln hat sich immer für die Ansiedlung von Einzelhandel im Ort stark gemacht, sicherlich nicht um jeden Preis, aber wir sehen konstruktive Lösungen die nicht von allen mitgetragen werden.“ so Armin Marth, Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat der FDP in Hamminkeln.