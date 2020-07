Zum Auftakt ihres Wahlkampfes stellten die Hamminkelner Grünen ihr neues multifunktionales Wahlkampfmobil vor. Am Freitag präsentierten einige Vertreter der Grünen gemeinsam mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Johannes Flaswinkel auf dem Molkereiplatz in Hamminkeln ein holländisches Lastenrad, das sie als mobilen Informationsstand in allen Ortsteilen für ihre Wahlwerbung nutzen wollen. Sie wollen damit vor Ort bei den Bürgerinnen und Bürgern sein. Beladen wird dieses “ Bakfiets“ mit Informationsmaterialien zu den Positionen der Hamminkelner Grünen zur Kommunalwahl am 13.9.20.

Das Lastenrad wird in den Ortkernen den traditionellen Infostand ablösen bzw. ergänzen und zu besonderen Veranstaltungen flexibel für die Grünen werben.

Alle Mitglieder des Grünen Ortsverbandes können das Dreirad für den Wahlkampf und auch private Zwecke nutzen.

Bei der Präsentation zeigten die Grünen auch, wie praktisch und umweltfreundlich ein solches „Bakfiets“ im Alltag zwischen den Wahlkämpfen sein kann. Unsere Nachbarn, die Niederländer, machen es uns schon seit geraumer Zeit vor. Für den Einkauf, für Schulwege mit Kindern, für Gepäck-oder Lastentransporte oder für Picknicks nutzen sie zunehmend ihr „Bakfiets“. Die Grünen fordern ein Umdenken in der Bauleitplanung und weniger asphaltversiegelten Flächen für Autoparkplätze. Die meisten Besorgungen in den Ortskernen von Hamminkeln lassen sich bequem auch für einen Großeinkauf mit einem Lastenfahrrad erledigen. Grünen-Sprecher Thomas Becker: "Eine Verringerung des Autoverkehrs ist angesichts der Klimakrise das Gebot der Stunde. Die Bebauung in der Raiffeisenstraße (Rewe und DM-Markt etc.) zeigt schon jetzt, dass an Parkraum für Fahrräder nicht hinreichend gedacht wurde. Eine zukunftsorientierte Verkehrsplanung muss dafür Sorge tragen, dass die Ortskerne in Hamminkeln lebenswert bleiben. Dazu gehört, dass die Orte vom motorisierten Verkehr entlastet werden. Die Präsentation des alltagstauglichen „Bakfiets“ soll eine Alternative anschaulich zeigen."