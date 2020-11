Mit konkreten Vorschlägen hat die CDU-Ratsfraktion Hamminkeln einenÄnderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 8 der morgigen Ratssitzung gestellt. Auf Antrag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Adams hatte die Verwaltung dazu eine Vorlage „Einführung eines Gutscheinsystems für die lokale Wirtschaft der Stadt Hamminkeln“ erstellt.



CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Bauhaus: „Nachdem sich die Verwaltung und alle anderen Fraktionen noch im Juni vehement gegen ein Gutscheinsystem gestellt haben, ist die neue Kehrtwende zunächst zu begrüßen. Die Einsicht, den örtlichen Gewerbetreibenden nun doch helfen zu wollen, ist ein erster, wichtiger Schritt. In Wesel und Bocholt waren und sind die Gutscheine eine echte Erfolgsgeschichte.

Man hätte auch in Hamminkeln ohne Eile schon längst weiter sein können.“ So hatte die CDU die Einführung eines Gutscheinsystems für Hamminkeln bereits im Mai gefordert – und sich seinerzeit am Beispiel der Nachbarstädte Wesel und Bocholt orientiert. Mit Blick auf die Vorlage sagte Bauhaus: „Nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte.“

Für „verbesserungsfähig“ halten CDU-Fraktion und CDUMittelstandsvereinigungdie Eckpunkte des von der Verwaltung ausgearbeiteten Vorschlags und stellen daher in der morgigen Ratssitzung ihren Änderungsantrag unter der Überschrift „Volumen erhöhen, Händler entlasten, Abgabe bündeln“ zur

Abstimmung. Dieser Antrag enthält weitergehende Vorschläge gegenüber der Verwaltungsvorlage.