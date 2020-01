Auf der Mitglieder-Versammlung am 28. Januar kürten die Mitglieder des grünen Ortsverbandes Johannes Flaswinkel einstimmig zu ihrem Kandidaten für die am 13. September anstehende Kommunalwahl. Die Aussprache vor der Wahl machte deutlich, dass die Mitglieder ihr grünes Selbstbewusstsein mit der Aufstellung eines eigenen Bürgermeister-Kandidaten nach außen tragen wollen. CDU und SPD tun sich bislang schwer mit der Nominierung eines eigenen Kandidaten. In seiner kurzen Ansprache nach der Wahl wies Flaswinkel darauf hin, dass es aufgrund der anstehenden Probleme Zeit für einen Wechsel in der Hamminkelner Verwaltungsspitze sei.