Liebe Wähler/innen, darum geben Sie mir Ihr Kreuzchen!

Steckbrief (Name Johannes Flaswinkel………/ Partei Bündnis 90/Die Grünen………/ Kandidatur für Bürgermeisteramt in Hamminkeln……...)

Alter …61….

Wohnort …seit 61 Jahren Hamminkeln-Mehrhoog…

Familienstand (Kinder?) ……verheiratet, 2 erw. Söhne und ein Enkelkind..

Erlernter Beruf Bürokaufmann, Diplom Betriebswirt……….

Heutiger Beruf …selbstständig, Nebenerwerbslandwirt……

Hobbys Radfahren, Lesen, Skat spielen………

Sonstige Interessen …unser schöner Garten…….

Bitte vervollständigen ….

• Social Media ist wichtiger denn je, gerade in der aktuellen Corona-Krise, als Mittel der Information und Kommunikation.

• Heimat bedeutet für mich, zuhause sein am Niederrhein!

• Sie sollten mich wählen, weil ich gerne mit ihnen gemeinsam die Zukunft Hamminkelns gestalten möchte und über eine jahrzehntelange politische Erfahrung verfüge, sowie über eine qualifizierte Ausbildung!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied des Rates der Stadt Hamminkeln und Fraktionsvorsitzender der Grünen dort. In dieser Zeit habe ich viele Sachen angestoßen und erfolgreich unterstützt, z.B. die Einführung des Wiegesystems und des Bodenmanagements, die Errichtung der Gesamtschule, die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und die Einstellung einer Klimamanagerin, sowie die Bereitstellung von Finanzmittel für Kinder in Not und eine differenzierte Stellungnahme zur Betuwe-Linie, mit dem Ziel einer Halbtroglage in Mehrhoog.

2) Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister/in bzw. Landrat/Landrätin?

Ich höre den Menschen gerne zu, nehme ihre Sorgen ernst, spreche mit ihnen auf Augenhöhe, kann auch über Parteigrenzen hinausschauen und denke auch nicht in Wahlperioden! Da ich hier aufgewachsen bin und lange hier lebe, kenne ich unsere Stadt bestens und bin mit vielen Themen und den Sorgen und Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürgern vertraut.