Rüdiger Paus-Burkard, Direktor der Akademie Klausenhof, teilt mit:Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat am 15. März 2020 zum Schutz vor dem Corona-Virus jegliche Bildungsveranstaltungen in außerschulischen Einrichtungen ab dem 17.03.2020 untersagt. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Akademie Klausenhof.



Ab dem morgigen Dienstag werden wir keine Bildungsveranstaltungen und Fortbildungen in der Akademie Klausenhof durchführen. Betroffen sind davon sämtliche Angebote an allen Standorten. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 19. April 2020.

Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, wo möglich unseren Teilnehmern digitale Lernangebote für die kommende Zeit zur Verfügung zu stellen damit diese auch in dieser Zeit an den jeweiligen Lernzielen zu arbeiten.

Näheres erfahren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den jeweiligen Kursen und von ihren Kursleitungen, die auch in den kommenden Wochen ihre Ansprechpartner bleiben.

Über aktuelle Änderungen oder Neuerungen werden wir Teilnehmende und Öffentlichkeit über unsere Website und unserem Facebook-Account regelmäßig auf dem Laufenden halten.