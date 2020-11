Interview mit Johannes Flaswinkel, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Hamminkelner Rat, zum Thema Müll

Wie stellt sich das aktuelle, u.a. von der CDU so genannte, Müllwirrwarr, in Hamminkeln dar?

Wir haben kein Müllwirrwarr, wir haben ein geordnetes und gewachsenes Abfallentsorgungssystem.

Mit dem Wiegesystem, der Windelannahme, der wöchentlichen Grünschnittannahme, der Sperrgutabholung, mit dem Wertstoff-Mobil , der Problemstoffsammlung in den Orten, der Altpapiersammlung, mit den Glascontainern in allen Wohngebieten, der Altkleidersammlung und der Abgabemöglichkeit von Bioabfall an der Güterstraße (um nur die wichtigsten zu nennen), haben wir ein über viele Jahre gewachsenes und komplettiertes Abfallentsorgungssystem in Hamminkeln geschaffen.

Es gibt Kritik daran, dass die Bürgerinnen und Bürger quer durch Hamminkeln fahren müssten, um ihre Windeln und den Bioabfall abzugeben und damit sehr viel Verkehr erzeugen würden.

Aufgrund der Größe unserer Stadt haben wir manchmal lange Wege, das stimmt. Wer aber unseren Bürgerinnen und Bürgern unterstellt, sie würden mit Windeln durch das halbe Stadtgebiet fahren, hält sie für dumm. In aller Regel wird die Entsorgung von Windeln und Bioabfall mit anderen Besorgungen in Hamminkeln verbunden. Die Windelannahme könnte sicherlich noch optimiert werden, so könnte sie an der Güterstraße erfolgen. Es wäre vielleicht heute auch endlich möglich, diese über die graue Tonne zu entsorgen und den Familien und allen anderen Betroffenen über einen Freibetrag zur Abfallgebühr die Mehrkosten sozial zu erstatten. Dies haben wir Grüne bereits vor Jahren gefordert, es war aber angeblich bis heute so nicht möglich.

Würde die Gelbe Tonne die Müllproblematik in Hamminkeln entschärfen?

Ganz kritisch sehen wir die aktuelle, rückwärtsgewandte Diskussion. Wir brauchen nicht mehr Gefäße für Plastikmüll, sondern wir brauchen weniger Plastikmüll – für uns, für unsere Umwelt, für die Weltmeere und ganz besonders für die Zukunft unserer Kinder und Enkel.

Den Äußerungen anderer Parteien kann man entnehmen, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Müllsystem in Hamminkeln unzufrieden sind.

Meine Einschätzung ist da völlig anders. Die Rückmeldung aus der Bürgerschaft ist überwiegend positiv. Wir haben ein stimmiges, umfassendes und preiswertes System.

Wie sieht es mit der Einführung der Biotonne aus?

Wir sind gegen die Einführung der Biotonne, da wir mit der Bioabfall-Annahme an der Güterstraße ein funktionierendes System haben. Befürworter der Biotonne dürfen den Bürgerinnen und Bürgern nicht verschweigen, dass deren Einführung mit erhöhten Müllgebühren verbunden wäre.