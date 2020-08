Ein ungewöhnliches aber deshalb kein schlechtes Ambiente für die Vorstellung der drei Hamminkelner Bürgermeister-Aspiranten: der Loikumer Sportplatz.

Die sechs Direktkandidaten aus Loikum hatten Johannes Flaswinkel (Grüne), Bernd Romanski ( Kandidat von SPD, FDP und USD) und Andreas Lips (CDU) eingeladen, um ihre Vorstellungen und Visionen für den Fall ihrer Wahl zu hören.

Thomas Wingerath moderierte den Abend professionell und unparteiisch. Allerdings darf seine Aussage, dass die Programme der einzelnen Parteien sich kaum unterschieden, nicht unwidersprochen bleiben. Wer sich die Programme von CDU, SPD und Grünen anschaut, wird erhebliche Unterschiede feststellen können.

Es sollen hier nicht die einzelnen Punkte dargestellt werden, sondern Rèsumè gezogen werden, wie sich die einzelnen Kandidaten „verkauft“ haben. Lips und Romanski präsentierten sich beide als Teamplayer. Lips setzte auf die Unterstützung seiner CDU, wohl wissend, dass er nach einer Wahl zum Bürgermeister selbstständig agieren muss. Romanski nannte als einen Grund für seine erneute Kandidatur die gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern. Gab es da nicht während seiner Amtszeit den Weggang mehrerer kompetenter Mitarbeiter? Als Besucher von Rats- und Ausschusssitzungen ist von einem Mannschaftsspiel kaum etwas spürbar. Flaswinkel weiß zwar ein starkes Team hinter sich, ist sich aber bewusst, dass er sich als Person um das höchste politische Amt in Hamminkeln bewirbt.

Als Duisburger bzw. Moerser ist es kaum verwunderlich, dass Lips mit Gegebenheiten und Ereignissen in Hamminkeln wenig vertraut ist. Da bräuchte es wohl noch viele Dorfspaziergänge. So gab es zu relevanten Themen über weite Strecken nur einen Schlagabtausch zwischen Flaswinkel und Romanski. Insgesamt vermisste man bei dem CDU-Kandidaten Erfahrung und Kompetenz. Gegen Bernd Romanski als Amtsinhaber und Johannes Flaswinkel mit seiner über 30jährigen Erfahrung als Fraktionsvorsitzender dürfte Andreas Lips es schwer haben im Rennen um das Bürgermeisteramt.