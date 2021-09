Beim spätsommerlichen Kulturhighlight im Schlossgarten in Ringenberg ist am Freitag, 1. Oktober, ab 15 Uhr, auch „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein“ mit von der Partie.

Schließlich gehört die Kunst zum gern genutzten Stilmittel des Vereins, wenn es darum geht, Frauen auf die vielfältigen Möglichkeiten der Brustkrebs-Vorsorge aufmerksam zu machen. Mehrfach haben wir mit außergewöhnlichen Kunstaktionen auf uns und unser Anliegen hingewiesen.

„Draußen für alle – Musik, Kunst und mehr“ lautete der Untertitel des Kultursommers 2021 in Hamminkeln. Das Ambiente im herrlichen Ringenberger Schlossgarten bildet den idealen Rahmen für Gespräche mit interessierten Frauen. Wir wollen dabei vor allem auf unseren Hilfsfonds aufmerksam machen, mit dem wir Einzelfallhilfe für Frauen vom Niederrhein leisten, die durch Brustkrebs unverschuldet in Not geraten sind. In unserer Pink-Lounge gibt’s die Gelegenheit, pinke Accessoires zu kaufen, sich von Frauen gestaltete pinkfarbene Schuhe anzuschauen oder einfach nur ein wenig zu entspannen.

Im Rahmen des Programms zum Kultursommers treten regionale Künstler verschiedener Generationen auf. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet um 21 Uhr.