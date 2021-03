Die große Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit in Deutschlands Städten und Gemeinden ist ausgewertet worden und hat einen neuen Teilnahmerekord aufgestellt! Vom 1. September bis zum 30. November 2020 konnten Radfahrende in Deutschland wieder über das Fahrradklima in ihren Städten und Gemeinden abstimmen. Rund 230.000 Menschen haben 1.024 Städte und Gemeinden in Deutschland zu ihrer Fahrradfreundlichkeit bewertet.

Kreisweit am beliebtesten bei Radfahrern ist Hamminkeln, Wesel liegt auf Platz 2. Bundesweit liegt Hamminkeln auf Platz 13 in der Kategorie „Städteranking – Ortsgrößenklassen 20.000 – 50.000 Einwohnern, landesweit sogar auf Platz 6. Insgesamt haben in dieser Kategorie 415 Städte teilgenommen. Besonders positiv wurde in Hamminkeln die Werbung für das Radfahren, Spaß und das Sicherheitsgefühl bewertet.