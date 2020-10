Das Problemstoffmobil steht am Mittwoch, 4. November, von 13.30 bis 15.30 Uhr in Hamminkeln. Aufgrund von Umbaumaßnahmen steht das Mobil nicht wie gewohnt auf dem Parkplatz am Kerschenkamp, sondern befindet sich diesmal auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Ich bitte um Beachtung.

Die Sammlung in Wertherbruch findet ebenfalls am 4. November in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Bürgerhalle statt.

Zu den Problemstoffen (in haushaltsüblichen Mengen), welche durch die mobile Problemstoffsammlung entsorgt werden, zählen lösemittelhaltige Produkte, Holzschutzmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel, ölverunreinigte Gegenstände usw. Öl und Batterien müssen über den Fachhandel entsorgt werden.

Es können keine von den Kommunen ausgeschlossenen Abfälle wie z.B. ausgehärtete Wandfarbe abgegeben werden. Beschädigte Lithium-Akkumulatoren und Lithiumbatterien > 500 g sind nicht mehr zum Transport zugelassen und können somit nicht mehr bei der Schadstoffsammlung angenommen werden.