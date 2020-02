Noch ist des Wetter nicht sehr einladend um sich aufs Fahrrad zu schwingen. Aber wer gut vorbereitet sein möchte, schaut schon jetzt in den neu erschienenen Touren- und Veranstaltungskalender "Fiets mit!" des ADFC Hamminkeln.

Der Name ist Programm. Die 16 Radtourenleiter und - innen des ADFC Hamminkeln haben den zurückliegenden Winter dazu genutzt, ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zu erarbeite. 37 Halb- bzw. Tagestouren, zehn Fereiabend-Radtouren, drei Rennrad-Feierabendtouren und drei Radreisen sind die beeindruckende Bilanz. Dabei schlagen 3280 geführte Radkilometer zu Buche.

Aber der Anspruch der ADFCler aus Hamminkeln ist nicht nur das Radfahren. 18 weitere Veranstaltungen wie z.B. der RadReisemarkt, GPS Seminare oder ein Vortrag "Fit bis ins Alter?" runden das Jahresprogramm ab.

Das 96 Seiten umfassende "Fiets mit!" beinhaltet jedoch nicht nur Termine. Auf rund 55 Seiten bietet der ADFC einen Einblick in das Vereinsleben, setze mit touristischen Berichten Zeichen und klärt im verkehrspolitischen Bereich über Neuerungen auf.

Vortrag: "Fit bis ins Alter?"

Der ADFC startet mit diesem Vortrag am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr in der Gaststätte Kamps, Brüner Straße 7. Neben vielen Tips zu Bewegung und Ernährung beantwortet Tomek Duchcik aktuelle Fragen zu Superfood, Heilfasten, Entschlackung und Detoxing. Tomek Duchcik ist Ernährungsberater und Leiter des Adipositaszentrum Oberhausen. Dieser Vortragsabend ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des ADFC Hamminkeln und des Hamminkener SV. Der Eintritt ist frei.

"Fiets mit!" ist kostenlos bei Zweirad Feldmann (Dingden), im Rathaus Hamminkeln sowie an vielen anderen Auslagestellen erhältlich. Außerdem kann er über die Internetseite www.adfc-hamminkeln.de herunter geladen oder kostenlos bestellt werden.

Hintergrund:

Der ADFC Hamminkeln wurde am 17. Januar 2002 gegründet. Seit Gründung ist Peter Zelmer sein Vorsitzender. Seit September 2014 ist er eingetragener Verein. Der ADFC verseht sich als die Lobby für den Fahrradfahrer in unserer Stadt. Er ist mit den drei Schwerpunkten Touristik, Verkehrspolitik und Verbraucherinformation aktiv. Der ADFC hat aktuell 235 Mitglieder. 25 von ihnen gehören zum engeren aktiven Kreis, 16 leiten mindestens eine Radtour.