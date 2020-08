Mit „WirMachenZukunft e. V.“ geht in Hamminkeln ein Verein an den Start, der es sich zur Aufgabe macht, Zukunft zu gestalten. Die Idee der Gründungsmitglieder ist es, den Dialog untereinander zu fördern, sich ökologisch wie auch sozial einzusetzen, dazu beizutragen, dass sich die gesellschaftliche Haltung ändert hin zu einem verantwortungsvollen, aktiven Handeln.

„Wir möchten Zukunftsideen erlebbar machen“, sagt Vereinsgründer Karsten Schulz. Dem 49-jährigen Banker und den sechs weiteren Gründungsmitgliedern, die es braucht, um einen Verein ins Leben zu rufen, ist es ein Anliegen, die soziale wie ökologische Verantwortung eines jeden Einzelnen in den Fokus zu rücken, „dazu anregen, eine andere Haltung zu entwickeln, gemeinschaftlich überlegen, wo die neuen Wege sind.“



SVEN bringt`s

Ein erstes Projekt, mit dem der Verein auf sich und seine Idee aufmerksam macht, heißt SVEN. Diese Abkürzung steht für „Städtischer Verkehr emissionsfrei nachhaltig“ und ist der Name des Lastenrades, das bereits jetzt auf den Hamminkelner Straßen zu sehen ist und offiziell ab dem 1. September seinen Dienst verrichten wird: als alternatives Transportmittel zum Auto für einen innerstädtischen Einkauf- und Bringservice. Jeden Freitag- und Samstagvormittag wird Karsten Schulz mit SVEN Einkäufe für Menschen erledigen, die dafür Unterstützung benötigen. Ein Anruf bei SVEN genügt und Schulz kommt vorbei, holt den Einkaufszettel ab und kommt mit den Besorgungen wieder zurück. Sein Dienst ist ehrenamtlich, die Einkäufe werden bar bezahlt.

Einmal pro Woche wird SVEN zukünftig auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt. „Bevor ich mir so ein Lastenrad selber anschaffe, kann ich es so erst einmal ausprobieren, ob ich mir damit helfen kann und überhaupt zurechtkomme“, erklärt Schulz den Gedanken dahinter. „Wir sind sehr dankbar, dass der Verein das Lastenrad auch kostenfrei zur Verfügung stellt“, sagt Bürgermeister Bernd Romanski, der das Ehrenamt sehr schätzt und unterstützt. „Die Idee, sich Gedanken über die Zukunft von Hamminkeln zu machen, wie wir mehr in den gesellschaftlichen Dialog kommen finden wir sehr gut.“



Zukunftsgestalter gesucht

Weitere Ideen des Vereins sind, gemeinsam zu gärtnern, urban gardening, oder ein Repaircafe in der Stadt. „Wir möchten Dinge, die es woanders schon gibt, auch in Hamminkeln anbieten“, so Schulz. Um das umzusetzen und auch das Angebot mit SVEN auszubauen, sucht der Verein Zukunftsgestalter. „Utopisten sind die neuen Realisten“, meint Schulz, für den das Ehrenamt persönlich „eine sehr gewinnbringende Sache“ darstellt und der auch andere Hamminkelner ermutigen möchte, sich über die Herausforderungen unserer Zeit Gedanken zu machen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Kontakt zum Verein und zu SVEN online über www.wirmachenzukunft-online.de, per E-Mail an wirmachenzukunft@t-online.de oder per WhatsApp an 0178 6016397.