Die Pfarrei Maria Frieden startet am Wochenende mit der Firmvorbereitung. 118 Jugendliche wurden angeschrieben und zu einem Open-Air-Startgottesdienst am Sonntag, 30. August, in den Dingdener Pfarrgarten eingeladen.

DJ M. Dickmann aus Dingden und die Pro Campesinos werden den Gottesdienst mitgestalten und begleiten. Aufgrund der Abstandregelungen und Corona-Sicherheitsmaßnahmen wurden die Jugendlichen mit ihren Familien auf zwei Gottesdienste aufgeteilt - 18 Uhr und 20 Uhr.

Ein wichtiger Hinweis dazu ist, (den die Firmlinge noch nicht haben) dass bei schlechtem Wetter der Gottesdienst in der St. Pankratius Kirche in Dingden stattfindet und nur die Firmlinge ohne ihre Eltern teilnehmen können, da es in der Kirche nur begrenzte Sitzplätze gibt.