Der Beginn der Tafelgruppe von MehrhoogHilft rückt immer näher. Die Räumlichkeiten sind mittlerweile weitestgehend hergerichtet, die Einrichtung wir in Kürze vorgenommen. Jetzt soll, vor dem Start der Warenausgabe, der für den 2. November geplant ist, eine erste Aufnahme der Tafelkunden stattfinden.

Dazu hat das Organisationsteam bereits drei Termine festgelegt. Diese Termine finden alle in den Räumen der Tafel MehrhoogHilft, die unmittelbar neben dem GuGeLaden sind, statt. Am Mittwoch, dem 14. Oktober und am Donnerstag, 15. Oktober, können sich die Berechtigten jeweils von 16 bis 18 Uhr für die künftige Warenausgabe anmelden. Der dritte Termin dazu ist am Freitag, dem 16. Oktober von 10.30 bis 12 Uhr.

Wer sich anmelden möchte, muss folgende Unterlagen mitbringen: Bescheid zum Arbeitslosengeld I, II oder den Bescheid zum Sozialgeld oder den Wohngeldbescheid oder den Flüchtlingshilfebescheid oder den Rentenbescheid mitbringen. Zusätzlich sind die Personalausweise aller Familienmitglieder mitzubringen.