Der Leiter der Kreispolizeibehörde (KPB) Schwelm, Landrat Olaf Schade begrüßte am Dienstag 32 neue Polizistinnen und Polizisten in Schwelm. Die neuen Polizeikräfte werden ab sofort in der KPB EN ihren Dienst versehen und unterstützen die Kräfte der Wachen und bei der Kripo. 13 Beamtinnen und Beamte unterstützen davon die Wache in Hattingen. Vier Kräfte werden die Kriminalkommissariate der KPB Schwelm unterstützen.

Die Pressemitteilung der Polizei ist erfreulich, die Zugänge werden jedoch durch Versetzungen und Ruhestandsabgänge der bisherigen Polizeikräfte fast aufgezehrt. Rein rechnerisch bleibt somit nur eine geringe Verstärkung von etwa einem Mitarbeiter.

Eine wahrnehmbar sichtbare Präsenz der Polizeikräfte verstärkt immer noch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Die Zuweisung von Polizeikräften erfolgt jedoch auch "belastungsbezogen". Je mehr Straftaten und Einsätze, umso höher fällt der Personalschlüssel aus.

Es bleibt zu wünschen, dass wie vom NRW-Innenministerium vorgesehen, bis zum Jahre 2023 in NRW bei der Polizei 1.000 neue Stellen geschaffen werden und auch bei der Hattinger Wache ausreichend Polizeikräfte zu jeder Zeit vorhanden und für die Bevölkerung präsent sind.