Ein aufmerksamer Bürger hat in der Nacht zum Sonntag, 19. Juli, in Hattingen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verhindert.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Anwohner der Friedrichstraße zwei Jugendliche, die gerade dabei waren, einen Gullydeckel auf der Fahrbahn herauszuheben. Als er die jungen Männer ansprach, was sie dort machen würden, ließen sie den Gullydeckel fallen und flüchteten in Richtung Friedhof. Zwei Tatverdächtige wurden später durch eine Streifenbesatzung auf dem Friedhof angetroffen. Ein 21-jähriger Hattinger wurde nach der Feststellung seiner Personalien entlassen, sein 14-jähriger Begleiter wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.