Sprockhövel kann sich im Hochsommer auf ein kulturelles Highlight freuen: Das „VokalmusikFest“ findet von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt statt. Zehn Locations und über 100 Künstler bieten an drei Tagen ein kulturelles Programm der Extraklasse. Viele Angebote werden kostenfrei zu besuchen sein. Auch kleine Besucher werden auf ihre Kosten kommen. Zum Mitmachen werden Chöre gesucht.



Ideengeber für das Projekt ist der Sprockhöveler Bariton Jens Hamann, der mit seiner Familie in der Zwiebelturmstadt lebt. Mit Werken aus dem klassischen Repertoire, unter anderem von Bach und Haydn, gastiert der Sänger in der ganzen Welt, hat selbst im Petersdom gesungen. Zumindest bis zur Corona-Pandemie. Die hatte den Alltag der Familie auf den Kopf gestellt. Mit seiner Frau Eva-Maria und den beiden Kindern Jona und Elisa muss bis heute viel organisiert werden. Mal braucht seine Frau Ruhe im Homeoffice, mal fielen in der Pandemie Kindergarten und Schule aus, so dass auch hier Betreuung und Lernen in den eigenen vier Wänden stattfinden musste. Auch für Jens Hamann ist Homeoffice ein wichtiges Thema. Da finden dann schon einmal fünf Stunden Videounterricht an der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund statt. Europas größte Singschule wurde 2012 gegründet und seit dieser Zeit ist der Sänger maßgeblich am Projekt beteiligt. Was die Eltern in der Pandemie besonders anstrengend finden: „Es fehlt eine persönliche Auszeit. Auf einer Seite hat sich das Leben entschleunigt und es gibt weniger Termine. Auf der anderen Seite setzt die andere Lebenstaktung ein hohes Maß an Organisation voraus. Mein Beruf, der Beruf meines Mannes und unser Familienunternehmen – alles spielte sich teilweise komplett in der Koordination zuhause ab“, sagt Eva-Maria Hamann, selbstständige Kommunikationsdesignerin mit eigener Werbeagentur.

Die Idee, ein Vokalmusik-Fest in seiner Heimatstadt Sprockhövel auf die Beine zu stellen, hatte Jens Hamann schon lange. Allerdings wurde die Ausführung von der Corona-Pandemie ausgebremst. Jetzt soll es aber endlich losgehen und zwar mit Volldampf. „Es wird ein breitgefächertes Programm an Vokalmusik vom Schulchor bis zu international renommierten Künstlerinnen und Künstlern sowie Gruppen aus ganz Deutschland geben“, erzählt er. „Es wird für jeden etwas dabei sein - für alle Altersgruppen und mit unterschiedlichen musikalischen Vorlieben. Spezielle Locations im Stadtgebiet, an denen man keine Konzertveranstaltung vermuten würde, werden einen außergewöhnlichen musikalischen Rahmen bieten. Die Verbindung von Naherholung im Grünen mit musikalischen Höhepunkten wird den Besuchern ein besonderes Hochsommererlebnis mit Urlaubscharakter bescheren. Die Spielorte sind für Musik- und Naturliebhaber bequem über die Fahrradtrassen und Wanderwege erreichbar.“

Unterstützung von Stadt und Lions

Neben Konzerten in drei Kirchen finden viele Open Air Aufführungen an besonderen und außergewöhnlichen Orten statt: Zum Beispiel in einer alten Villa, auf einem Bauernhof, in einer alten Schmiede, in privaten Gärten oder in der Destillerie & Brennerei Habbel. Die Haupt-Open Air Bühne wird an einem zentralen Ort in Sprockhövel aufgestellt. Unterstützt wird der Sänger in seinen Planungen von der Stadt Sprockhövel und vom Lionsclub Herbede-Sprockhövel e.V. als Hauptförderer mit einer großzügigen Spende.

Das Festival, so Hamann, soll die Stadtteile verbinden und gleichzeitig eine Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern möglich machen. „Auf unserer Website www.vokalmusikfest.de werden wir nach und nach Programmdetails und Blogbeiträge veröffentlichen. Interessierte Chöre, die mitmachen möchten, können sich bei uns per Mail unter info@vokalmusikfest.de melden. Die zentrale Open-Air-Bühne wird am Sonntag, den 21. August, für Chöre aus Sprockhövel und der Umgebung reserviert sein! An diesem Fest der Chöre können Chorgruppen jeden Alters und jeder Stilrichtung auftreten. Es soll ein Fest der Begegnung zur Feier des Gesangs und der Chormusik stattfinden! Aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben viele Chöre gar nicht oder sehr unregelmäßig geprobt. Wir möchten den Chören mit unserem Aufruf den Impuls zum Neustart geben und sie ermutigen, sich auf ihren Auftritt beim VokalmusikFest vorzubereiten. Ob der Auftritt auf unserer Bühne letztlich zehn oder dreißig Minuten dauern wird, ist zweitrangig! Jeder interessierte Chor soll sich nach seinen Möglichkeiten präsentieren. Mit diesem Ziel eines Auftritts im Sommer vor Augen möchten wir die Sängerinnen und Sänger zur Wiederaufnahme ihres gemeinsamen Singens motivieren und dazu beitragen, das Chorleben in der Region, trotz aller Widrigkeiten, mit neuem Leben zu füllen.“

Infos zu der Veranstaltung gibt es auf der Website www.vokalmusikfest.de und in den sozialen Medien auf Facebook unter „VokalmusikFest • Sprockhövel • Stimmenglanz im Hügelland" und auf Instagram unter „vokalmusikfest_sprockhoevel".