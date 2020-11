Auf Frau Holle, die ab dem 1. Dezember auf dem nostalgischen Weihnachtsmarkt wieder täglich ihre Kissen schütteln wollte, haben sich viele Hattinger bereits das ganze Jahr über gefreut. Corona-bedingt müssen jedoch sowohl der Weihnachtsmarkt als auch der Auftritt von Frau Holle in diesem Jahr ausfallen.



Diese Nachricht betrübte den Hattinger Unternehmer Hendrik Siegeln (Integration Matters) und seine Familie so sehr, dass er einen Weg suchte, wie trotzdem Weihnachtsstimmung für Familien und Kinder aufkommen kann. So entstand die Idee zum "HattingerAdvent" - einem besonderen, digitalen Adventskalender.

Hinter jedem Türchen ein stimmungsvolles Video



Märchen, Gedichte oder Lieder waren der Kern der täglichen Auftritte von Frau Holle auf dem Weihnachtsmarkt. Damit trug sie Tag für Tag zur Vorfreude auf das Weihnachtsfest bei. Und genau das wollen die Initiatoren jetzt in die digitale Welt transportieren und bieten unter http://www.HattingerAdvent.de den digitalen Hattinger Adventskalender an. Hinter jedem Türchen verbergen sich Videos mit stimmungsvollen Weihnachtsgeschichten.

Das Besondere daran ist, dass sich alle Fans des Hattinger Weihnachtsmarktes über die Facebook-Seite HattingerAdvent und das Hashtag #HattingerAdvent interaktiv am Projekt beteiligen können. Sie können Geschichten vorschlagen, die vorgelesen werden sollen oder Bilder zu Geschichten malen und veröffentlichen. Wer selbst vorlesen möchte, kann sich bis zum 27. November per Mail unter HattingerAdvent@gmail.com melden und weitere Informationen und Tipps für die Videoproduktion anfordern.

Bürger können sich aktiv beteiligen



In diesem Sinne bittet Hendrik Siegeln: "Helfen Sie uns eine Vorweihnachtsstimmung zu schaffen und beteiligen Sie sich an der inhaltlichen Gestaltung des digitalen Adventskalenders." Die Firma iucon GmbH aus dem Hattinger IM-Park hat bereits ein Video zugesagt.

Georg Hartmann, Geschäftsführer von Hattingen Marketing, ergänzt dazu: "Bürgermeister Dirk Glaser und auch ich werden auf jeden Fall aktiv als Vorleser mitmachen. Wir freuen uns über diese wunderbare Initiative und hoffen, dass wir ein bisschen von der vorweihnachtlichen Hattinger Stimmung in die Häuser und Wohnungen zaubern."