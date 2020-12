"Es ist das Gebot der Stunde, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu schützen. Während des Lockdowns finden im Evangelischen Kirchenkreis Hattingen-Witten keine Gottesdienste statt, aber Seelsorge sehr wohl. Wir lassen niemanden alleine - auch und gerade an Weihnachten", sagt Julia Holtz, Superintendentin des Kirchenkreises.



Man merkt ihr deutlich an, dass es keine leichte Entscheidung war. Stundenlang haben sie und ihre Kollegen in der Evangelischen Kirche von Westfalen konferiert. Die Gottesdienste an Weihnachten abzusagen - das ist ein schwerer Schritt. In der Pfarrkonferenz im Kirchenkreis sind sich die heimischen Theologen einig: Es führt kein Weg dran vorbei.

"Da steckt so viel Arbeit drin"



Seit Wochen und Monaten haben sie geplant, verworfen, gerechnet und neu konzipiert: In allen 17 Gemeinden des Kirchenkreises gab es gut durchdachte, von den Ordnungsbehörden abgenommene Schutz- und Hygienekonzepte für die Durchführung von Gottesdiensten.

Haupt- und vor allem auch sehr viele Ehrenamtliche haben für die Weihnachtsfeierlichkeiten in diesem besonderen Jahr nicht nur Lieder einstudiert und besondere Krippenspiele erarbeitet, sondern eben auch Einbahnstraßensysteme und Abstandsregeln geplant oder, wie etwa die Creative Kirche, technisch aufwändige Open-Air-Veranstaltungen geplant.

"Da steckt so viel Arbeit drin - es ist wirklich traurig, dass das alles nun nicht stattfinden kann", so Pfarrerin Birgit Crone aus Winz-Baak. Doch dann wird ihre Stimme fest: "Angesichts der Zahlen kann man nicht anders entscheiden. Ich habe schon zwei Corona-Tote beerdigen müssen. Das ist schrecklich."

Das Recht auf Religionsausübung ist staatlich verbrieft - darum sind Gottesdienste formal nicht verboten in Deutschland. Ein "Gebot der Vernunft" nennt es allerdings die Superintendentin, in diesen Tagen und aus Respekt vor momentan fast 1.000 Corona-Toten pro Tag auf Versammlungen von Menschen möglichst zu verzichten.

"Ein Gebot der Vernunft"



Schon vor dem amtlichen Lockdown hatten alle Gemeinden in Hattingen, Nierenhof, Sprockhövel, Wetter und Witten Online- und Streaming-Gottesdienste für die Weihnachtsfeiertage geplant. Einige kleinere Draußen-Veranstaltungen sollte es geben. Nun ist alles abgesagt.

Aus der Verantwortung für die Gläubigen ziehen sich die Seelsorger natürlich trotzdem nicht zurück. "Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden ja nun nicht an den Feiertagen auf dem Sofa sitzen und 'Weihnachten bei den Hoppenstedts' schauen", betont Julia Holtz.

Alle Gemeinden öffnen stundenweise ihre Kirchen (aktuelle Infos unter www.kirche-hawi.de, auf den Homepages der Gemeinden und in den kirchlichen Schaukästen), so dass die Christen eine Kerze anzünden, zur Ruhe kommen können.

"Unser Baum steht schon jetzt geschmückt in der Kirche", lädt Bodo Steinhauer aus Winz-Baak alle ein, die in diesen Tagen Spiritualität suchen. Über den Tag verteilt, findet sich immer ein Zeitfenster, allein im weiten Kirchraum zu beten. Dort werden auch die Pfarrer stundenweise anwesend sein, um Gespräche zu führen. Wer mag, kann natürlich auch telefonisch das Gespräch suchen.

"Und natürlich nehmen wir unsere Verantwortung besonders ernst für alle, die in Not, in besonderen Lebenslagen, einsam oder krank sind", betont Notfall-Seelsorger Oliver Gengenbach. In allen Altenheimen und Krankenhäusern zeigen die Pfarrer Präsenz und können dort sogar - nach einem Schnelltest - kleine Andachten feiern.

Kirche im Netz



Auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises gibt es eine Übersicht über alle Angebote der Gemeinden. Unter www.kirche-hawi.de/aktuelles/weihnachten-findet-statt/ wird fortlaufend aktualisiert, welche Online- und Streaming-Angebote die Gemeinden für die Weihnachtstage planen, inklusive aller Links zu den Angeboten.