"Gebete auf der Leine - für Große und Kleine" sind in der Kirche St. Peter und Paul in Hattingen zu finden. Gemeindereferentin Susanne Schade hat sie dort aufgehängt. Und auch in St. Joseph Welper haben aktuell Gebete zum Mitnehmen für verschiedene Lebenslagen und Stimmungen einen Platz gefunden.



Damit wird eine Idee der KFD in der Gemeinde St. Mauritius Niederwenigern aufgegriffen, die im Dom bereits seit längerem läuft. Seit dem Sommer gibt es in Mauritius die Aktion "Abpflückgebete". An Leinen aufgehängt, können Gebete von Menschen "abgepflückt" werden, je nach Gebetsanliegen.

"Die Menschen in ihren Lebenslagen abholen"



"Ziel ist es, die Menschen in ihren Lebenslagen abzuholen und sie zu unterstützen, ihre Gebetsanliegen in Worte zu fassen", sagt Marlies Meier, die die Idee in Niederwenigern umsetzt. Es gibt Gebete in Trauer, in Krankheit, im Alter, in Coronazeiten, in Not und Verzweiflung. Aber auch Lob- und Dankgebete und Segenswünsche zum Verschenken für andere. Es kommen immer wieder neue hinzu. "Zuspruch fanden auch die Kindergebete, deren 'Auflage' ich erhöhen konnte", berichtet die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.