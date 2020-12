Bis Weihnachten ist die Kirche an der Burg in Blankenstein jeweils von Donnerstag bis Samstag zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Interessierte können dort in besonderer Atmosphäre bei Kerzenlicht mit Texten und Gebeten Zeit verbringen und zur Ruhe kommen, eine Kerze anzünden und beim Gehen einen Segen mitnehmen.