Ob praktische Anwendungen wie Babymassagen, die Vermittlung von PEKIP-Anregungen oder Spielideen für die ersten Lebensmonate: Um einen Ersatz für die derzeit ruhenden Eltern-Kind-Kurse zu schaffen, startet in dieser Woche ein umfassendes Online-Angebot für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren. Das Eltern-Kind-Zentrum "Krabbelbude" hat in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Hattingen vielseitige Austauschmöglichkeiten für Familien organisiert.



Das Besondere an diesem Angebot ist die große Flexibilität sowohl der Angebotszeiten als auch die inhaltliche Bandbreite an Kursen.

Familien in schweren Zeiten zur Seite stehen



"Wir möchten auch in diesen schwierigen Zeiten den Familien aktiv zur Seite stehen. Probleme, Erfahrungen aber auch Bedürfnisse dürfen im Lockdown nicht zu kurz kommen, denn der Bedarf an Hilfen und Fördermöglichkeiten ist nach wie vor groß. Die Nachfragen der Eltern steigen sogar, da die neue und ungewohnte Situation zu Hause auch neue Herausforderungen mit sich bringt", betont Lisa Wich, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums "Krabbelbude".

Eltern-Stammtisch und Baby-Sprechstunde



Um auch Austauschmöglichkeiten unter den Eltern zu fördern, werden Online-Treffen, wie der Eltern-Stammtisch, offene Fragestunden im Rahmen der Babysprechstunde oder auch Vorträge zu verschiedenen Themen online organisiert.

"Wichtig ist, den Eltern das Gefühl zu geben, dass sie mit ihren Problemen und Fragen nicht alleine gelassen werden. Uns ist klar, dass Online-Angebote keine Kurse ersetzen können, aber wir hoffen, damit Kontakte und Austausch, Zugang zu Informationen sowie Ideen vermitteln zu können", so Lisa Wich. Hilfsangebote mit Themen wie "Ist mein Baby ein Schreibaby?", "Schlafunterstützende Maßnahmen" oder Entspannungsangebote für Mütter stehen ebenfalls auf der Agenda.

Kontakt

Eine Übersicht über die verschiedenen Online-Angebote der "Krabbelbude" und weiterführende Informationen zum Ablauf und Anmeldung finden interessierte Eltern unter www.krabbelbude-hattingen.de/online-angebote/. Für Fragen steht Lisa Wich unter Tel. 02324/570431 oder 0178/9617826 zur Verfügung.