Heute Nacht werden die Uhren umgestellt: Ob die Uhr nun eine Stunde vor- oder zurückgedreht wird, sorgt immer wieder für neue Verwirrung.



Eine Eselsbrücke kann hierbei helfen: "Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen." Heißt also: In der Nacht vom 24. zum 25. Oktober werden die Uhren um eine Stunde - von 3 Uhr auf 2 Uhr - zurückgestellt. Damit endete die Sommerzeit und es beginnt die Winterzeit.

Das heißt: Wir können am Sonntag eine Stunde länger schlafen.