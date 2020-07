Das war wirklich ein "Ferienspaß". Mehr als 20 Mädchen und Jungen waren in der dritten Ferienwoche auf dem Abenteuerspielplatz am Zippe in Bredenscheid mit Feuereifer bei der Sache und bewiesen beim Budenbau Handwerker-Fähigkeiten. Unter Anleitung der Mitarbeiter von der städtischen Jugendförderung wurden aus Euro-Paletten Buden gebaut. Impressionen von Holger Groß.

In einigen "Ferienspaß"-Angeboten sind noch Plätze frei. Weitere Informationen unter https://ferienspass.hattingen.de/