Corona bedingt wurde der für dieses Wochenende geplante 37. Westfälische Hansetag abgesagt. Dennoch hat Hattingen Hanse.

So startet der ADFC am Samstag, 15. August, um 10 Uhr am Rathaus eine Radtour zur Hanse-Provinzstadt Unna. Stadtarchivar Thomas Weiß wird auf der rund 70 Kilometer langen Tour einiges über die Hanse erzählen.

Um 15.30 Uhr werden Bürgermeister Dirk Glaser und Marketingchef Georg Hartmann als Hansebeauftragter 13 Radler aus Medebach unter der offiziellen Hanseflagge am Alten Rathaus begrüßen. Seit 2008 radeln die Hansefans aus dem Sauerland alljährlich zur Fahnenübergabe der Westfälischen und Internationalen Hansetage durch ganz Deutschland. Medebach war im 12. Jahrhundert selbst eine blühende Hansestadt

Das Museum Bügeleisenhaus zeigt am Samstag und am Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr die Sonderausstellung "Hattingen handelt: Kaufleute von der Ruhr in den Hansestädten der Welt". Wer möchte, der kann sich in der Hanse-Ausstellung eine Tüte Flachs-Samen zur Aussaat im kommenden Jahr mitnehmen. "Tuchmacher haben über Jahrhunderte für Wohlstand in Hattingen gesorgt. Neben Wolle verarbeiteten sie auch heimischen Flachs", so Heimatvereins-Vorsitzender Lars Friedrich.