Vor den Sommerferien ist nach den Sommerferien

Der Hattinger Ruderverein startet bald die Wiederauflage des TAGES DER OFFENEN TÜR. Zuletzt fand dieses Event im Jahr 2019 statt. Leider konnten viele Vereine in Hattingen aufgrund der Pandemie die gesetzten sportlichen und gesellschaftlichen Ziele und Termine nicht halten. Über 2 Jahre mussten sich Mitglieder und Interessierte in Geduld üben. Sportstätten waren geschlossen, sportliche Aktivitäten wurden eingeschränkt. Kurzfristig hat sich der Hattinger Ruderverein jetzt entschlossen, am 7. August

- Sonntag / Ferienende! - endlich wieder seinen Rudersport der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Mit einem attraktiven Programm: Proberudern, Ergometerwettbewerb, Bootshallen-Führung mit Infos zu den verschiedenen Booten und vieles mehr.

JUNG und ALT, FAMILIEN, KINDER und JUGENDLICHE können am 7. August 2022 eintauchen in die faszinierende Welt des Rudersports. Rudern macht Spaß; der ganze Körper, viele Muskeln werden trainiert. Das Verletzungsrisiko ist gering.

Der Chronist dieses Artikels hat Lehrerinnen und Lehrer beim 'Vor-den-Ferien-Abschiedsimbiss' auf dem Schulhof des Hattinger Gymnasiums an der Waldstraße angetroffen.

An dieser Stelle VIELEN DANK für Eure offenen Ohren, die freundliche Kommunikation und Weitergabe unseres Vorhabens. Wir freuen uns auf den Besuch von interessierten Schülerinnen

und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern am

TAG DES OFFENEN BOOTSHAUSES - 07. August 2022, 11 bis 16 Uhr.