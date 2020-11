Im Jugendzentrum Hasslinghausen bietet der Schachlehrer Markus Borgböhmer einen fünfwöchigen Intensivkurs für Kinder ab sechs Jahren an. Vom 18. November bis 16. Dezember, immer mittwochs zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, lernen Anfänger die Grundzüge des "königlichen Spiels".



Typische Eröffnungen und geschickte Konter, dabei den Überblick behalten, wer das beherrscht ist am Ende des Kurses in der Lage den Schachlehrer heraus zu fordern. Belohnt wird das Spiel zum Abschluss des Kurses mit Spielspaß und einer Urkunde.

Treffpunkt für Schachfreunde



Gleich anschließend, von 17.30 bis 18.30 Uhr, gibt es einen weiteren Kurs und ab 18.30 Uhr haben alle interessierten Schachfreunde, egal wie alt und mit welchem Können, die Gelegenheit sich im Spiel gegeneinander zu messen und ihre jeweiligen Fähigkeiten zu verfeinern.

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 02339/917357 oder per E-Mail an jz-hasslinghausen@sprockhoevel.de.