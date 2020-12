Egal, wie anders Weihnachten in diesem Jahr wird, ein Weihnachtsbaum muss her! An drei katholischen Kirchen in Hattingen verkaufen Pfadfinder beziehungsweise die Katholische Junge Gemeinde (KjG) Tannenbäume.



In Hattingen-Mitte verkauft die KjG hinter der Kirche St. Peter und Paul auf dem Parkplatz des Pastor-Schoppmeier-Hauses, Bahnhofstraße 21, Weihnachtsbäume. Und zwar an den Samstagen, 12. und 19. Dezember, 10 bis 15 Uhr, und den Sonntagen, 13. und 20. Dezember, 10 bis 13 Uhr. Infos zur Telefon- und Onlinebestellung unter www.kjg.jupup.de/tbv.php.

Telefon- und Onlinebestellungen sind möglich



An der Kirche Heilig Geist, Denkmalstraße 24, verkaufen die Pfadfinder Bäume an den Samstagen, 12. und 19. Dezember, 10 bis 16 Uhr, und den Sonntagen, 13. und 20. Dezember, 11.30 bis 16 Uhr. Eine Bestellung ist möglich unter Tel. 0157/83973223; eine Lieferung ist möglich.

Die Pfadfinder von St. Mauritius stehen am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember, von 11 bis 15 Uhr mit ihren Bäumen am katholischen Gemeindezentrum, Rüggenweg 19. Bitte einen Zeitslot online buchen auf der Seite des Fördervereins: mauritius-hattingen.de. Eine Lieferung nach Hause und eine Onlinebestellung sind möglich.