Der Reschop-Bunker soll nach Jahren des tristen Daseins jetzt umgebaut und 26 neue Wohneinheiten sollen hier errichtet werden. Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich gestellt.

Eine zeitgeschichtliche Epoche am Reschop geht zu Ende. Nachdem auf dem benachbarten Gelände des früheren Central-Kinos zwischenzeitlich ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet wurde, gibt es jetzt auch Bewegung am Reschop-Bunker.

Der Betonklotz an der Einfahrt zur Stadt ist nicht gerade ein Schmuckstück, nachdem auch die nach einem Brand in Mitleidenschaft gezogene Begrünung entfernt wurde. Der Bunker stammt aus dem Jahre 1944 und wurde ursprünglich als Luftschutzhaus Nr. 1 bezeichnet. Knapp vier Jahre hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vergeblich einen Käufer für den Reschop-Bunker an der August-Bebel-Straße gesucht.

Ende 2014 konnte der Reschop-Bunker dann an die Gebrüder Reich verkauft werden. Die damaligen Eigentümer, die bereits in Recklinghausen einen Bunker besitzen, beabsichtigten, den Reschop-Bunker umzubauen und auf dem Baukörper ein dreigeschossiges Wohngebäude mit 16 Wohneinheiten und Räumen für Kulturschaffende und für ein Fotostudio zu errichten. Eine entsprechende Bauvoranfrage wurde damals von der Stadt Hattingen genehmigt und im Sinne des Standort-Images als Aufwertung des Umfeldes bewertet.

Barrierefreie Wohnungen

Jahrelang tat sich dann nichts mehr. Bereits 2019 wurde dann von einer Bauherrengemeinschaft, an der der Hattinger Architekt Joachim Stiller beteiligt ist, der Reschop-Bunker von den Gebrüdern Reich gekauft. Architekt Joachim Stiller hat zwischenzeitlich bei der Stadt Hattingen einen Bauantrag gestellt.

„Wir planen insgesamt 26 Wohneinheiten im und auf dem Bunker zu errichten“, sagte der geschäftsführende Architekt auf Nachfrage zum Stadtspiegel. Alle Wohneinheiten sollen barrierefrei werden und sind durch Aufzüge zu erreichen. „Die ursprünglich geplante Höhe des Baukörpers bleibt unverändert, durch die zwingend erforderliche Entfernung einer zwei Meter dicken Betondecke können wir sogar insgesamt vier Etagen aufstocken“, sagte Joachim Stiller im Pressegespräch und erläuterte, dass die zukünftige Gesamtlast des Bunkers geringer sein wird als im jetzigen Zustand und somit der Baugrund entlastet wird.

Technik und Lagerräume sind im Untergeschoss vorgesehen, Stellplätze für Autos und Fahrräder im Erdgeschoss, Appartements und Wohnungen in dem darüber befindlichen und in den aufgesattelten weiteren Stockwerken.

Die Parkmöglichkeiten auf der Fläche zwischen Sparkasse und Bunker wurden bereits geändert, der städtische Parkscheinautomat demontiert. Eine Grundstückshälfte dieser Parkfläche gehört zum Bunker, die andere zur Sparkasse. Auf der Grundstücksseite zur Sparkasse stehen für Besucher der Sparkasse jetzt noch drei Parkplätze zur Verfügung, die anderen sechs Plätze sind reserviert. Auf der gegenüberliegenden Bunkerseite werden sich mit Baubeginn ebenfalls entsprechende Änderungen bei den Parkplätzen ergeben.

Derzeit erfolgt die Ausführungs- und Detailplanung für den neuen Baukörper. Die Besitzgesellschaft ist zuversichtlich, bis Ende 2021 mit der Vermarktung beginnen zu können, sobald die Baugenehmigung erteilt, alle technischen Details geklärt und die Kaufpreise ermittelt worden sind.

Parkplätze am alten ZOB bleiben

"Die Parkplätze am alten ZOB stehen auch weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung", teilte die städtische Pressesprecherin Jessica Krystek auf Nachfrage dem STADTSPIEGEL mit.