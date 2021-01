Ein 23-Jähriger Heiligenhauser ist am gestrigen Dienstag vor der Polizei geflüchtet, als er gegen 15 Uhr auf der Rheinlandstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft werden sollte.

Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, um dem BMW zu folgen, beschleunigte dieser plötzlich und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Mit stark erhöhter Geschwindigkeit flüchtete er durch das Stadtgebiet von Heiligenhaus. Dabei missachtete er rotlichtzeigende Ampeln und es kam zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Heiligenhauser fuhr

auf die A 44

An der Anschlussstelle Heiligenhaus fuhr der BMW dann auf die A44 in Richtung Essen auf und konnte sich aus dem Sichtfeld der Polizei entfernen.Die Flucht währte jedoch nicht lang, denn im Bereich des Birther Tunnels konnten ihn weitere alarmierte Polizeikräfte stoppen und ihn widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Zu einer Schädigung Anderer war es glücklicherweise nicht gekommen.

Keine gültige Fahrerlaubnis

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verfügte der BMW nicht über einen gültigen Versicherungsschutz. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab bei dem Heiligenhauser ein Anfangsverdacht auf Drogenkonsum. Daher wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche ihm auf der Polizeiwache Velbert entnommen wurde.Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Heiligenhauser wieder entlassen. Eine Strafverfahren wurde eingeleitet.