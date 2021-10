Krankheitsbedingt abgesagt wird die Tour der Patricia Vonne Band: "Die Sängerin kann krankheitsbedingt leider nicht nach Deutschland reisen und so müssen wir den geplanten Termin am Mittwoch, 13. Oktober, im Club leider absagen. Ob es im kommendem Jahr zu einem erneuten Ersatztermin kommen wird, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest, sodass alle Tickets storniert und den Kunden/-innen der Ticketbetrag erstattet wird.", so Kathrin Neuhaus vom Kulturbüro der Stadt Heiligenhaus.

Am Mittwoch, 13. Oktober, sollte der „Tex-Mex Roots Rock“ endlich im Club in Heiligenhaus Einzug erhalten. Doch nun muss die gesamte Tour der Patricia Vonne Band erneut abgesagt werden.

Patricia Vonne kann krankheitsbedingt leider in diesem Jahr nicht nach Deutschland kommen. Geplant war ein Konzert mit Patricia Vonne und ihrer Band. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Model, Schauspielerin, Tänzerin und Produzentin und hatte für die Zeit „nach Corona“ so viele Pläne – untere anderem die Nachholtermine ihrer großen Deutschland-Tour in diesem Herbst.

Ob es im kommenden Jahr einen Ersatztermin geben wird, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. Somit werden alle bereits gekauften Tickets storniert und den Kunden/-innen der Ticketbetrag rückerstattet.

Zu beachten gilt, dass die Tickets nur dort storniert werden können, wo sie auch gekauft wurden, das heißt: Online-gekaufte Tickets werden über neanderticket.de storniert und der Ticketbetrag rückerstattet. Und im Kulturbüro erfolgt die Erstattung nur gegen die Rückgabe des Original-Tickets.

Kleines Trostpflaster

Natürlich absolut kein Ersatz für ein Live-Konzert, aber vielleicht ein kleines Trostpflaster, um die Wartezeit bis zum nächsten LiveTermin zu verkürzen: Patricia Vonne ist regelmäßig mit ihren Videos auf Facebook und Instagram aktiv und möchte so mit ihren Fans unter anderem in Deutschland in Kontakt bleiben.

"Wir bitten um Verständnis und wünschen der Künstlerin eine schnelle Genesung.", so Kathrin Neuhaus vom Kulturbüro der Stadt Heiligenhaus.