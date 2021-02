Die Kreissparkasse Düsseldorf hat in den Nächten der zurückliegenden Woche alle Tastaturen und Kontaktflächen ihrer SB-Geräte in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath mit einer speziellen Anti-Virenbeschichtung versiegelt. Die Viren- und Bakterienbelastungen sollen so zu 99 Prozent verringert, und die Risiken einer Kontaktinfektion nahezu ausgeschlossen werden.

Auch Beschriftungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen präpariert

Die Kreissparkasse Düsseldorf hat die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in der vergangenen Woche noch einmal verstärkt: Alle Geldautomaten, Kontoauszugdrucker, Münzeinzahlgeräte und andere SB-Geräte an den 17 Filialstandorten wurden nachts mit einem speziellen Lackspray behandelt und versiegelt. Zwar wurden sämtliche SB-Geräte bereits regelmäßig desinfiziert, aber durch die nun aufgebrachte Beschichtung verspricht man sich noch besseren Schutz: Laut Herstellerangaben verhindert die Beschichtung ein Jahr lang die Anhaftung von Viren und Bakterien zu 99 Prozent. Auch die berührungsempfindlichen Display-Bildschirme sowie die speziellen, in Braille-Schrift gehaltenen Automatenbeschriftungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen wurden präpariert.

„Mit unserer Automatenbeschichtung hat das Virus keine Chance – und wir schützen unsere Kundinnen und Kunden nach besten Möglichkeiten“, sagt Kreissparkassenvorstand Christoph Wintgen.