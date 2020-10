Wer hätte das gedacht – ich komme wieder auf den Geschmack, Russisch zu schreiben! Richtig in dieser Sprache habe ich zuletzt vor 28 Jahren geschrieben, als ich – natürlich! – noch in der alten Heimat war. Seitdem verfasse ich hauptsächlich Briefe an meine ehemalige Arbeitskollegin und gute Freundin Nadja, die in Omsk lebt, und gelegentlich kurze Posts bei Одноклассники (eine Facebook ähnliche Plattform).

Es ist, als ob ich etwas Vertrautes nach und nach wieder entdecken würde. Das macht Spaß und ich merke, dass es immer leichter geht. Der Wortschatz erweitert sich stets automatisch; es sitzt wohl alles noch sicher in mir drin und wartet bloß auf Abruf. Manchmal habe ich sogar Zweifel, wenn mir Begriffe wie von selbst aus der „Feder“ springen. Dann denke ich: „Hä, echt jetzt? … Klingt aber komisch!“. Wenn ich jedoch Onkel Google frage, versichert er mir, alles sei korrekt. 😃

Auch freue ich mich, dass mein Gespür für die Rechtschreibung immer noch tadellos funktioniert, bis auf die Satzzeichen – da vertue ich mich noch ab und an, aber auch das wird sich gewiss einspielen.

Toll, oder? Finde ich jedenfalls.😊

Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was ich denn eigentlich in meiner „alten Sprache“ schreibe?

Ich sag’s euch – ich hab‘ Großes vor (aus meiner Sicht, versteht sich 😉), nämlich eigene Bücher und Texte zu übersetzen. Ob es gelingt, wird sich zeigen. Es geht leider langsamer voran, als ich es mir wünschte. Größtenteils liegt es daran, dass ich eine zweisprachige Tastatur benutze; die Umstellung von einer in die andere Sprache klappt zwar technisch wunderbar, aber nicht in meinem Kopf. Das Gehirn braucht etwas Zeit, um das eine Alphabet außer Acht zu lassen und das andere auf der Tastatur zu beachten und zu verwenden. Es ist ja auch nicht mehr so jung – mein Gehirn – und dementsprechend weniger flexibel. 😉 Des Öfteren ärgere ich mich und bin mit mir selbst am Schimpfen, aber damit werde ich wohl leben müssen. Vielleicht wird es mit der Zeit ja doch besser …

Meine Texte auf Russisch

Meine Veröffentlichungen auf GuRu-Art.com