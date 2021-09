Am Freitag, 10. September, ist gegen 12.30 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin beim Abbiegen mit einem 17-jährigen Motorradfahrer (beide aus Herne) auf der Wiescherstraße in Herne zusammen gestoßen.

Die Autofahrerin fuhr auf der Wiescherstraße in Richtung Bochum. Als sie nach links in die Kronenstraße einbiegen wollte, stieß sie mit dem Motorradfahrer zusammen, der ihr auf der Wiescherstraße entgegenkam.

Der 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro.