Am Sonntag, 5. September, wurde die Feuerwehr Herne zu mehreren Einsätzen gerufen.

Gegen Mittag rückte der Löschzug der Feuerwache 2 zu einer in Brand geratenen Waschmaschine in

Herne Wanne aus. Da die Anrufer vorbildlich reagiert haben und die Tür sowohl zum Badezimmer als auch zum Treppenraum hinter sich zu zogen, konnte eine Brand- und Rauchausbreitung auf das

Badezimmer beschränkt werden.

Ein Vogel wurde zu Beginn des Einsatzes aus der Wohnung gerettet und den Bewohnern wohlauf übergeben. Unterstützt wurden die Berufsfeuerwehrleute bei diesem Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr, die kurz zuvor ihren Ausbildungsdienst beendet hatte.

Rauchentwicklung aus Hinterhof

Um kurz nach 17 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Herne eine starke Rauchentwicklung

aus einem Hinterhof in der Neustraße gemeldet. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 war diese noch minimal zu erkennen. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen, konnte eine

Feuertonne mit brennenden Gartenabfällen als Ursache festgestellt werden. Durch die Feuerwehr

mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte daraufhin ihren Einsatz abbrechen.

Einigen Minuten später rückte der Löschzug der Feuerwache 2 erneut aus, dieses Mal zu einem

ausgelösten Heimrauchmelder. Aufmerksame Nachbarn haben das Piepen des Melders

wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, die

Wohnung wurde begangen und kein Auslösegrund ausgemacht.

Im Bereich des Rettungsdienstes war ebenfalls ein überdurchschnittlich hohes Einsatzaufkommen zu

verzeichnen. Im Zeitraum von 8 bis 20 Uhr wurden bereits über 50 Einsätze unterschiedlicher

Schweregrade abgearbeitet.