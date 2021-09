Bei einem Unfall am Freitagnachmittag, 10. September, gegen 16.45 Uhr in einem Garagenhof im Herner Stadtzentrum ist ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Herne schwer verletzt worden.

Der 52-Jährige war mit seinem Motorrad auf dem Garagenhof an der Mulvanystraße 99 unterwegs. Dabei trug er nach aktuellen Kenntnisstand keinen Helm. An der Ecke eines Garagenblocks kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Autofahrer aus Herne.

Der 52-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.