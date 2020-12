Zwei elfjährige Mädchen aus Herne sind von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.

Der Unfall hat sich am Dienstag, 1. Dezember, an der Kreuzung Sodinger Straße/Wiescherstraße in Herne ereignet. Gegen 8 Uhr gingen die beiden Mädchen dort über die grüne Fußgängerampel, als sich ein dunkles Auto Näherte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Fahrer ausstieg und sich erkundigte, ob es den Mädchen gut ging. Anschließend fuhr er davon.

Die Mädchen gingen daraufhin zur Schule und meldeten sich im Sekreteriat, wo leichte Verletzungen infolge des Unfalls festgestellt wurden. Ein Rettungswagen brachte eine der beiden Schülerinnen in ein Krankenhaus, die andere suchte mit einer Familienangehörigen selbstständig einen Arzt auf.

So wird der Fahrer beschrieben: 30 Jahre alt, 180 cm groß, braune Augen, brauner Bart, dünn, kurze schwarze Haare, schwarze Weste, lilafarbener Pullover, schwarze Hose. Er fuhr in einer schwarzen Limousine, womöglich eine Mercedes E-Klasse, mit Herner Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat bittet werktags unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.

