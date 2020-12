Foto der Woche: Die Maschine

Mit der Maschine ist es interessant: In Filmen und der Literatur wird sie immer wieder als Gegenstück zum Menschen gezeigt, aber andererseits gehören Maschinen ganz selbstverständlich zu unserem Leben dazu. Zeigt mir in dieser Woche mal eure spannendsten Maschinen.

In Filmen wie "Matrix" und "Terminator" kommt die Maschine als gefühllose und nur durch eine kalte Logik geleitete Gefahr daher. Mensch gegen Maschine, und zwar auf Leben und Tod, so heißt es da. Das ist aber nur eine Sichtweise von vielen. Denn die Maschine begleitet uns Menschen schon seit Jahrhunderten und ermöglicht uns so manche Annehmlichkeit. Manche Maschinen erfüllen aber auch gar keinen höheren Zweck und dienen nur unserer Unterhaltung. Bestimmt könnte man sagen, dass eine Maschine vor allem etwas über ihre Erbauer sagt.

Also lasst uns in dieser Woche ein paar spannende Maschinen-Bilder sammeln. Was für Motive fallen euch ein? Für unser Foto der Woche suchen wir ein Bild, das eine beliebige Maschine besonders gut in Szene setzt. Ob die Maschine selbst außergewöhnlich ist oder nur Kaffee kocht, ist dabei egal. Schreibt uns doch in die Bildunterschrift, warum ihr das Bild ausgesucht habt.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (02.01.2021) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

